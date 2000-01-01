12.03 13:46 MIGnews.com

Лавров встретился с Исламским джихадом

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил ближневосточное урегулирование с лидером радикальной палестинской организации "Исламский джихад" Зиядом ан-Нахалом. Встреча сторон прошла в Москве.Как сообщает пресс-служба МИД РФ, в ходе разговора Лавров и ан-Нахал уделили особое внимание складывающейся ситуации на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. Стороны коснулись темы восстановления палестинского единства на платформе Организации освобождения Палестины. Этот вопрос собеседники сочли необходимым условием для налаживания прямых переговоров с Израилем.Российский министр еще раз от имени ведомства и государства постулировал приверженность двугосударственному принципу урегулирования палестино-израильского конфликта. После Лаврова встречу с лидером "Исламского джихада" провел замминистра Михаил Богданов.