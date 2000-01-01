12.03 13:19 MIGnews.com

Ошрат Котлер: Коронавирус - фейк ньюс Нетаниягу

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Ошрат Котлер, бывшее “лицо” 2-го канала израильского ТВ выдвинула свою версию происходящего в Израиле.Котлер опубликовала пост в фейсбук, в котором пишет: “5000 человек на протяжении многих лет умирают каждый год из-за различных бактерий в больницах. Самые черные предсказания министерства здравоохранения не рисуют ничего подобного даже с коронавирусом. Никто из-за этого не перестал ходить в больницы, и нигде не введен комендантский час.Так спросите себя, у кого есть кровный интерес в том, что все государство - в состоянии полного хаоса, страха и многочисленных истерий. Я бы начала с Макиавелли.Проснитесь, вам втирают очки! А тем, кому лень читать Макиавелли, я скажу так - наиболее эффективный способ контролировать толпу - с помощью с т р а х!И сейчас два зараз - и коронавирусе и об арабах (которые вообще не собираются входить в состав правительства).Ууупс, и пока я писала, уже и Кнессету нельзя собраться, потому что лидер запретил собираться толпам более чем сто человек. Только вчера было 2000…Да здравствует Государство Лжи!Успехов всем нам!”