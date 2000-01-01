12.03 15:55 MIGnews.com

В Польше задумались над улучшением отношений с Россией

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Глава МИД Польши Яцек Чапутович подчеркнул важность налаживания отношений с Россией, выразив надежду на то, что страны смогут найти общий язык.Он отметил, что Польша и Россия являются соседними странами, между политиками и обществами которых должны существовать нормальные отношения.По его словам, в настоящий момент эти отношения нельзя назвать хорошими, они напряжённые. Вместе с тем Чапутович отметил, что польская сторона хотела бы их улучшить. Глава польской дипломатии добавил, что заинтересован во встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, пишут СМИ.Он считает, что такие переговоры возможны до министерской встречи Совета Европы, запланированной на май. Также министр выразил желание совместно с Россией заняться анализом документов и прийти к общему пониманию исторических фактов и взаимоотношений двух стран.