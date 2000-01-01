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НДИ выйдет из коалиции в случае принятия закона о призыве 12.03 09:40   MIGnews.com

НДИ выйдет из коалиции в случае принятия закона о призыве

Источник в партии Наш Дом - Израиль прокомментировал кризис вокруг новой редакции закона о призыве.

Источник сообщил корреспонденту портала ynet, что в случае, если новая редакция закона о призыве, предложенная харедим пройдет три чтения в Кнессете, НДИ выйдет из состава правящей коалиции.

Согласно компромиссу, достигнутому с харедим, закон о призыве будет предварительно одобрен до принятия бюджета, и будет вынесен на второе и третье чтение в ходе летней сессии Кнессета.
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