12.03 09:40 MIGnews.com

НДИ выйдет из коалиции в случае принятия закона о призыве

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Источник в партии Наш Дом - Израиль прокомментировал кризис вокруг новой редакции закона о призыве.Источник сообщил корреспонденту портала ynet, что в случае, если новая редакция закона о призыве, предложенная харедим пройдет три чтения в Кнессете, НДИ выйдет из состава правящей коалиции.Согласно компромиссу, достигнутому с харедим, закон о призыве будет предварительно одобрен до принятия бюджета, и будет вынесен на второе и третье чтение в ходе летней сессии Кнессета.