В воскресенье, 11 марта, на Кубе были проведены выборы в Нацассамблею народной власти - однопалатный парламент страны и органы муниципального самоуправления.
Тем не менее, оно имело большое значение, поскольку считается своеобразной проверкой для властей в преддверии запланированных на 19 апреля выборов преемника председателя Государственного совета и Совета министров Кубы, 86-летнего Рауля Кастро.
Результат голосований был известным до начала голосования, ведь на 605 депутатских мандатов претендовало такое же количество кандидатов. Но, это голосование было таким себе тестом для властей накануне выборов преемника главы Госсовета и Совета министров Кубы, 86-летнего Рауля Кастро, которые назначены на 19 апреля, пишет Deutsche Welle.
Бытует мнение, что возможный преемник - вице-президент…
Кастро продолжит занимать кресло первого секретаря центрального комитета Коммунистической партии Кубы, но выставлять свою кандидатуру для участия в выборах главы государства не будет. Официально претендентов на должность председателя Госсовета пока не названо. Эксперты говорят, что, скорее всего ее может занять первый замглавы Госсовета 57-летний Мигель Диас-Канель. Если так случится, то впервые за почти 60 лет страну возглавит представитель нового поколения политиков.
Справка. Лидер кубинской революции 1959 года Фидель Кастро скончался 25 ноября 2016 года в возрасте 90 лет. В 2006 году после 47 лет пребывания у власти он оставил свой пост, а новым председателем Госсовета Кубы стал его брат Рауль. Еще в 2013 году он заявил, что не станет выдвигать свою кандидатуру на выборах 2018 года.