Лапид о новой формулировке закона: это национальный позор!
Депутат Кнессета, лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид прокомментировал новую формулировку закона о призыве харедим в ЦАХАЛ.
"Новая формулировка "закона об уклонении от службы в армии" оскорбляет ЦАХАЛ и военнослужащих. Из нее следует, что харедим могут пойти на призывной пункт только в случае, если сами этого захотят. А если нет - то они просто могут не являться. Это национальный позор!", - написал Лапид.
Ранее совет Мудрецов Торы партии Яадут А-Тора одобрил вариант компромисса по закону о призыве, предложенный депутатом Йоавом Бен Цуром (ШАС).
Компромисс будет официально одобрен на заседании межминистерского комитета по законодательству правительства Израиля утром 12 марта.