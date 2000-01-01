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youtube 12.03 09:25   MIGnews.com

Лапид о новой формулировке закона: это национальный позор!

Депутат Кнессета, лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид прокомментировал новую формулировку закона о призыве харедим в ЦАХАЛ.

"Новая формулировка "закона об уклонении от службы в армии" оскорбляет ЦАХАЛ и военнослужащих. Из нее следует, что харедим могут пойти на призывной пункт только в случае, если сами этого захотят. А если нет - то они просто могут не являться. Это национальный позор!", - написал Лапид.

Ранее совет Мудрецов Торы партии Яадут А-Тора одобрил вариант компромисса по закону о призыве, предложенный депутатом Йоавом Бен Цуром (ШАС).

Компромисс будет официально одобрен на заседании межминистерского комитета по законодательству правительства Израиля утром 12 марта.
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