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12.03 09:11   MIGnews.com

ШАС сбился с пути, дочь Овадьи Йосефа создает новую партию

Дочь покойного основателя и духовного лидера религиозной партии ШАС раввина Овадьи Йосефа, Адина Бар-Шалом подвергла резкой критике нынешнее руководство партии.

На конференции в Институте Гешер Бар-Шалом обвинила Арье Дери в том, что тот изменил наследию ее отца.

Бар-Шалом сказала: “Я ему верила и и думала, что он верен наследию отца. Я полностью ему доверяла”.

Но Дери не стал помогать Бар-Шалом в финансировании колледжа для ульра-ортодоксальных женщин, что вызвало сильнейшее ее разочарование: “Он не обеспечил выживания колледжа. Мне очень, очень больно”.

Бар-Шалом заявила, что ШАС “остался в истории”.

Бар-Шалом также высказала мнение о том, что Дери “был уничтожен тюрьмой” и “вышел оттуда другим человеком”.

Бар-Шалом объяла о том, что формирует собственную политическую партию: “Политика предоставляет нам такие возможности, которых нет в других сферах. За строительством новой партии - группа единомышленников - ультра-ортодоксы, религиозные и светские, которые работают вместе два года и вместе пойдут на выборы следующего Кнессета”.
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