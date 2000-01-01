12.03 09:11 MIGnews.com

ШАС сбился с пути, дочь Овадьи Йосефа создает новую партию

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Дочь покойного основателя и духовного лидера религиозной партии ШАС раввина Овадьи Йосефа, Адина Бар-Шалом подвергла резкой критике нынешнее руководство партии.На конференции в Институте Гешер Бар-Шалом обвинила Арье Дери в том, что тот изменил наследию ее отца.Бар-Шалом сказала: “Я ему верила и и думала, что он верен наследию отца. Я полностью ему доверяла”.Но Дери не стал помогать Бар-Шалом в финансировании колледжа для ульра-ортодоксальных женщин, что вызвало сильнейшее ее разочарование: “Он не обеспечил выживания колледжа. Мне очень, очень больно”.Бар-Шалом заявила, что ШАС “остался в истории”.Бар-Шалом также высказала мнение о том, что Дери “был уничтожен тюрьмой” и “вышел оттуда другим человеком”.Бар-Шалом объяла о том, что формирует собственную политическую партию: “Политика предоставляет нам такие возможности, которых нет в других сферах. За строительством новой партии - группа единомышленников - ультра-ортодоксы, религиозные и светские, которые работают вместе два года и вместе пойдут на выборы следующего Кнессета”.