12.03 09:07 MIGnews.com

СМИ: Ким Чен Ын хочет подписать мирный договор с США

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын намерен подписать мирный договор с Соединенными Штатами после встречи с президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на южнокорейские СМИ в понедельник, 12 марта.Северокорейский лидер выразил "сильное желание" заключить мирное соглашение со Штатами и установить дипломатические отношения между двумя государствами, заявил высокопоставленный источник в правительстве Южной Кореи.По словам источника, Ким Чен Ын настроен нормализовать отношения с США, вплоть до открытия американского посольства в Пхеньян.Ранее стало известно, что лидеры двух стран договорились о встрече, однако пока неизвестно когда именно она состоится.