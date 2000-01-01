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youtube 12.03 09:07   MIGnews.com

СМИ: Ким Чен Ын хочет подписать мирный договор с США

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын намерен подписать мирный договор с Соединенными Штатами после встречи с президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на южнокорейские СМИ в понедельник, 12 марта.

Северокорейский лидер выразил "сильное желание" заключить мирное соглашение со Штатами и установить дипломатические отношения между двумя государствами, заявил высокопоставленный источник в правительстве Южной Кореи.

По словам источника, Ким Чен Ын настроен нормализовать отношения с США, вплоть до открытия американского посольства в Пхеньян.

Ранее стало известно, что лидеры двух стран договорились о встрече, однако пока неизвестно когда именно она состоится.
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