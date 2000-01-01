Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









youtube 12.03 08:44   MIGnews.com

Антидиффамационная лига обвинила Путина в антисемитизме

Антидиффамационная лига (ADL) глубоко озабочена заявлением президента РФ Владимира Путина о том, что вмешаться в выборы США могли евреи. Об этом сообщает Аруц Шева в понедельник, 12 марта.

В воскресенье, 11 марта, глава религиозной организации Джонатан Гринблатт, опубликовал заявление, комментируя замечания российского лидера.

"В то время как власти РФ сталкиваются с расширяющимися доказательствами и новыми вопросами касательно возможного вмешательства России в американские выборы, Путин странным образом перекинул вину, указав пальцем на евреев и другие меньшинства в его стране", - заявил Гринблатт.

"Серьезно беспокоит тот факт, что российский президент дает новую жизнь классическим антисемитским стереотипам от которых сотни лет страдает его страна. Комментарии Путина звучат так, будто они были взяты со страниц книги "Протоколы сионских мудрецов", - говорится в заявлении.

ADL потребовала разъяснений от российского лидера.

Также заявление Путина осудил и Американский еврейский комитет.

"Предположения Путина о том, что меньшинства Российской Федерации, будь то украинцы, татары, евреи, могли стоять за вмешательством в американские выборы, на редкость напоминают " Протоколы сионских мудрецов. Он должен прояснить свои комментарии при первой же возможности", - говорится в заявлении организации.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:21
Отравление Скрипаля: Мэй готова обвинить РФ
08:00
Elbit купил концерн IMI
07:57
Нетаниягу: мы должны остановить Иран
06:25
Названа предварительная причина крушения самолета в Иране
05:33
Ле Пен призвала сменить название своей партии
04:38
Одну из первых фотокамер Leica продали за рекордную сумму
03:27
Бритни Спирс показала фигуру в маленьком красном платье
02:29
В США робота научили жарить бургеры
01:33
Ученые обнаружили внутри алмазов лед с других планет
00:28
В Сети показали миллиарды лет Вселенной за несколько минут
23:32
Китайские ученые приступили к созданию сети стандарта 6G
22:06
Заявление Нетаниягу на заседании правительства
20:59
Дочь главы Basaran летела в разбившемся в Иране самолете
20:25
Эрдоган раскритиковал НАТО
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus