12.03 08:44 MIGnews.com

Антидиффамационная лига обвинила Путина в антисемитизме

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Антидиффамационная лига (ADL) глубоко озабочена заявлением президента РФ Владимира Путина о том, что вмешаться в выборы США могли евреи. Об этом сообщает Аруц Шева в понедельник, 12 марта.В воскресенье, 11 марта, глава религиозной организации Джонатан Гринблатт, опубликовал заявление, комментируя замечания российского лидера."В то время как власти РФ сталкиваются с расширяющимися доказательствами и новыми вопросами касательно возможного вмешательства России в американские выборы, Путин странным образом перекинул вину, указав пальцем на евреев и другие меньшинства в его стране", - заявил Гринблатт."Серьезно беспокоит тот факт, что российский президент дает новую жизнь классическим антисемитским стереотипам от которых сотни лет страдает его страна. Комментарии Путина звучат так, будто они были взяты со страниц книги "Протоколы сионских мудрецов", - говорится в заявлении.ADL потребовала разъяснений от российского лидера.Также заявление Путина осудил и Американский еврейский комитет."Предположения Путина о том, что меньшинства Российской Федерации, будь то украинцы, татары, евреи, могли стоять за вмешательством в американские выборы, на редкость напоминают " Протоколы сионских мудрецов. Он должен прояснить свои комментарии при первой же возможности", - говорится в заявлении организации.