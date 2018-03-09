Отравление Скрипаля: Мэй готова обвинить РФ

Сообщается, что утром в понедельник, 12 марта, в Лондоне будет проходить заседание Совета нацбезопасности. Именно там, председателю правительства поведают о последних результатах расследования инцидента в Солсбери. Правоохранители и разведчики готовы представить Мэй доказательства того, что за покушением на убийство Скрипаля стоит российская сторона.
Затем она сможет выступить с официальным заявлением, в котором положит на Москву ответственность за атаку на экс-шпиона РФ, пишет РТ.
Еще Мэй может сообщить о применении в отношении России санкций - страна может выслать дипломатов и отказать во въездных визах людям, близких к российскому руководству.
Затем были госпитализированы несколько сотрудников экстренных служб, которые работали на месте происшествия. Они жаловались на жжение в глазах и затрудненное дыхание.
Как писали местные СМИ, Скрипаля отравили нервно-паралитическим веществом – вероятно, зарином или VX. Сергей и его дочь были отравлены в собственном доме. Полицейский Ник Бейли был госпитализирован после посещения дома экс-шпиона.
Глава МИД Британии дел Борис Джонсон заявил о возможности введения дополнительных санкций против РФ, если будет доказана причастность российских спецслужб к этому преступлению.