12.03 07:57 MIGnews.com

Нетаниягу: мы должны остановить Иран

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Три крупнейшие угрозы, с которыми сталкивается Израиль – это "Иран, Иран, Иран". Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в эфире американской телепередачи "Life, Liberty & Levin", которую транслировал телеканал Fox News.Глава израильского правительства предупредил, что "Иран пытается построить агрессивную империю". По его словам, лидеры Ирана "пытаются завоевать остальную часть Ближнего Востока, чтобы в конечном итоге господствовать над миром"."В конечном итоге они хотели создать великое государство. Но они также хотят развивать и ядерную программу. Я считаю, что это нужно остановить", - отметил Нетаниягу.Премьер также считает, что президент США Дональд Трамп сделал серьезные изменения в американской политике, чтобы помешать Ирану заполучить ядерное оружие."Иран с ядерным оружием будет "потенциально опасен не только для Израиля и Америки, но и для всего мира. И, кстати, вы знаете, кто со мной согласен? Почти все [страны] на Ближнем Востоке. Почти все арабские правительства. Поэтому я считаю, что это проблема номер один, которую нам предстоит решить", - резюмировал Нетаниягу.