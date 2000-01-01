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Харедим согласились на компромисс по закону о призыве 12.03 06:44   MIGnews.com

Харедим согласились на компромисс по закону о призыве

Совет Мудрецов Торы партии Яадут А-Тора одобрил вариант компромисса по закону о призыве, предложенный депутатом Йоавом Бен Цуром (ШАС).

Компромисс будет официально одобрен на заседании межминистерского комитета по законодательству правительства Израиля утром 12 марта.

В письме, написанном секретарем Совета Мудрецов Торы раввином Мордехаем Штерном сообщается: “Настоящим извещаем вас, что после того, как представители правительства согласились с текстовой формулировкой закона о призыве, предложенной представителями харедим, и поскольку закон будет одобрен межминистерским комитетом по законодательству в понедельник и в предварительном чтении в Кнессете в среду, и этим летом пройдут три голосвания по данном закону, наши раввины решили, что наши депутаты могут проголосовать за бюджет”.

Таким образом, премьер-министру Биньямину Нетаниягу удалось убедить все партии харедим поддержать бюджет. Глава комитета Кнессета по финансам Моше Гафни (Яадут А-Тора) сообщил, что бюджет будет одобрен на заседании комитета утром 12 марта.

Самым большим вопросом на настоящий момент остается, как поведет себя министр обороны и глава НДИ Авигдор Либерман, на которого коалиция оказывает сильнейшее давление с тем, чтобы он принял компромиссный вариант закона о призыве.
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