13.03 07:08 MIGnews.com

Оппозиция пытается проголосовать за роспуск правительства

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Члены оппозиционных партий "Еш Атид" и "Мерец" подали спикеру Кнессета Юлию Эдельштейну официальное заявление с просьбой разрешить провести на этой неделе голосование по законопроекту о роспуске парламента и назначении даты новых выборов.12 марта другая оппозиционная партия "Сионистский лагерь" уже пыталась представить законопроект о роспуске, но, как оказалось, это нарушает парламентский протокол, согласно которому Кнессет не может голосовать по новым законопроектам в свою последнюю рабочую неделю перед каникулами.Напомним, что в четверг Кнессет отправляется на перерыв после 4-месячной зимней сессии.В письме к Эдельштейну депутаты Тамар Зандберг ("Мерец") и Офер Шелах ("Еш Атид") утверждают, что у законопроекта о роспуске правительства должны быть такие же привилегии, что и у закона о призыве ультраортодоксов, который коалиция планирует принять на этой неделе для разрешения очередного кризиса."Голосование по законопроекту о призыве будет исключением из общих правил, и такое же исключение должно быть сделано для оппозиции", - говорится в обращении оппозиционеров.