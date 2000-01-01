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Оппозиция пытается проголосовать за роспуск правительства | Фото: zeevveez/Flickr13.03 07:08   MIGnews.com

Оппозиция пытается проголосовать за роспуск правительства

Члены оппозиционных партий "Еш Атид" и "Мерец" подали спикеру Кнессета Юлию Эдельштейну официальное заявление с просьбой разрешить провести на этой неделе голосование по законопроекту о роспуске парламента и назначении даты новых выборов.

12 марта другая оппозиционная партия "Сионистский лагерь" уже пыталась представить законопроект о роспуске, но, как оказалось, это нарушает парламентский протокол, согласно которому Кнессет не может голосовать по новым законопроектам в свою последнюю рабочую неделю перед каникулами.

Напомним, что в четверг Кнессет отправляется на перерыв после 4-месячной зимней сессии.

В письме к Эдельштейну депутаты Тамар Зандберг ("Мерец") и Офер Шелах ("Еш Атид") утверждают, что у законопроекта о роспуске правительства должны быть такие же привилегии, что и у закона о призыве ультраортодоксов, который коалиция планирует принять на этой неделе для разрешения очередного кризиса.

"Голосование по законопроекту о призыве будет исключением из общих правил, и такое же исключение должно быть сделано для оппозиции", - говорится в обращении оппозиционеров.
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