12.03 21:08 MIGnews.com

Лапид: К счастью Израиля, время Биби подходит к концу

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Лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид считает нелепыми обвинения премьер-министра Биньямин Нетаниягу в сговоре с целью его отстранения от руководства страной."Ваше главное утверждение заключается в том, будто группа каких-либо подельников собралась в какой-то темной комнате и вместе решила вас свергнуть. Именно этим элементам вы нас призывали не верить: телевидению, радио, газетам, комиссару полиции, назначенного вами самим, генеральным прокурором и юридическим советником, назначенных вами самим, государственному контролеру, назначенного вами самим. У меня только один вопрос: зачем?" – задался вопросом Лапид.Напомним, что ранее "Сионистский лагерь" собрал подписи 40 членов парламента, чтобы провести 12 марта пленарное обсуждение, на котором премьер-министр должен присутствовать от начала и до конца.Он добавил, что премьер с "каплей ответственности" не стал бы в Facebook обвинять полицию и прокуратуру в давлении на государственных свидетелей, чтобы они лгали под присягой."Он бы не стал говорить, что правоохранительным органам нельзя доверять. То, что сильнее всего выделяется во всех делах – это ваш близящийся конец и навязчивая обеспокоенность лишь одной темой: собой и собственной судьбой, собственным благом. К счастью всей страны, ваше время подходит к концу", - резюмировал глава "Еш Атид".