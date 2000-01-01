12.03 20:42 MIGnews.com

"Если бы Израиль основали сефарды, он бы уже был арабским"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Если бы Государство Израиль было основано евреями из стран Северной Африки, оно бы уже давно стало "еще одним арабским государством", заявил бывший мэр города Сдерот Эли Моаль в интервью беэр-шевскому радио "Даром".Данное заявление было сделано им на фоне предложений переименовать улицы, названные в честь основателей из числа ашкеназских евреев, применявших дискриминацию в отношении североафриканских евреев, и в особенности марокканских. Сам же Моаль, будучи выходцем из Марокко (в Израиль его родители репатриировались в 1957 году, когда ему было 4 года), считает такую меру весьма обоснованной."Хорошо, что ашкеназим пригласили сфарадим, а не наоборот, потому что иначе мы бы создали еще одно арабское государство на Ближнем Востоке. Мы должны сказать правду и смело взглянуть в зеркало: сколько университетов было в Марокко? Что мы знали о развитом мире? Если бы первыми репатриантами были сефарды, на Ближнем Востоке была бы еще одна паршивая монархия", - считает он."У нас есть государство, независимость и демократия. Когда вы меняете культуру, первое и второе поколение платят цену – это путь проделывает весь мир, и никто ему не может противостоять", - добавил он.Напомним, что на прошлой неделе в Нетании уже решили переименовать улицу, названную в честь Гиоры Йосефталя, который в 1959-1962 годах занимал различные должности в правительстве.А организация израильтян-выходцев из исламских стран "Демократическая радуга за мир и демократию" обратилась к 120 членам Кнессета с требованием переименовать и остальные улицы и учреждения, названные в честь соотечественников-"расистов", одним из которых назван и Хаим Шиба, чье имя носит медцентр в окрестностях Тель-а-Шомера.