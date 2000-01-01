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Скриншот с видео 12.03 19:54   MIGnews.com

Глава Филиппин призвал бросать экспертов ООН к крокодилам

Президент Филиппин Родриго Дутерте призвал военных не сотрудничать с экспертами ООН и бросать их к крокодилам. Об этом сообщает RT.

Это заявление он сделал, выступая перед военными в городе Замбоанга.

Таким образом, Дутерте ответил Верховному комиссару ООН по правам человека Зейду Рааду аль Хусейну, который публично предложил президенту Филиппин пройти "психиатрическую экспертизу".

"Оставьте это мне. Они приедут сюда. У вас же здесь есть крокодилы, которые едят человечину? Бросьте этих сукиных сынов туда", - сказал он.

В феврале на территории филиппинского государства арестовали 600 человек, обвиняя их в терроризме и предположительном членстве в Новой народной армии и Коммунистической партии Филиппин. При этом среди обвиняемых оказалась одна из спецдокладчиков международной организации в связи с чем Зейд Раад аль Хусейн предложил Дутерте пройти психиатрическую экспертизу.
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