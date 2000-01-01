12.03 19:54 MIGnews.com

Глава Филиппин призвал бросать экспертов ООН к крокодилам

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Президент Филиппин Родриго Дутерте призвал военных не сотрудничать с экспертами ООН и бросать их к крокодилам. Об этом сообщает RT.Это заявление он сделал, выступая перед военными в городе Замбоанга.Таким образом, Дутерте ответил Верховному комиссару ООН по правам человека Зейду Рааду аль Хусейну, который публично предложил президенту Филиппин пройти "психиатрическую экспертизу"."Оставьте это мне. Они приедут сюда. У вас же здесь есть крокодилы, которые едят человечину? Бросьте этих сукиных сынов туда", - сказал он.В феврале на территории филиппинского государства арестовали 600 человек, обвиняя их в терроризме и предположительном членстве в Новой народной армии и Коммунистической партии Филиппин. При этом среди обвиняемых оказалась одна из спецдокладчиков международной организации в связи с чем Зейд Раад аль Хусейн предложил Дутерте пройти психиатрическую экспертизу.