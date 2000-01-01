Ципи Ливни: Биби пожинает ненависть, которую сам и посеял
Желание премьер-министра Нетаниягу объявить досрочные выборы может быть связано с единственной причиной – желанием скрыть свою коррупцию, считает сопредседатель оппозиционной партии "Сионистский лагерь" Ципи Ливни.
"Вы хотите объявить выборы до того, как общественности станет известно о вашей личной коррупции, до того, как знающие вас люди расскажут всю правду. А чтобы скрыть правду, вы вновь достанете используемую вами обычно ненависть и преследования, чтобы подстрекать людей против их братьев. Вы пожинаете ненависть, которую сами же и посеяли", - заявила она с трибуны Кнессета.
Ранее "Сионистский лагерь" собрал подписи 40 членов парламента, чтобы провести пленарное обсуждение, на котором премьер-министр должен присутствовать от начала и до конца.
"Господин премьер-министр, когда-нибудь ваш срок закончится. Я не знаю, когда это случится, но надеюсь, что как можно быстрее. Остается лишь вопрос, как сильно к тому моменту вы собираетесь уничтожить основы, на которых Государство Израиль было создано как демократическое государство. Я знаю, чего вы хотите: войти в книги по истории как защитник Израиля. Я полагаю, что вы, как обычно, станете утверждать, насколько и именно благодаря вам Израиль силен, но это не так. Гниль вашей коррупции разрушает нас изнутри", - уверена Ципи Ливни.