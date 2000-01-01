Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Ципи Ливни: Биби пожинает ненависть, которую сам и посеял | Фото: Jonathan Klinger/Flickr12.03 20:36   MIGnews.com

Ципи Ливни: Биби пожинает ненависть, которую сам и посеял

Желание премьер-министра Нетаниягу объявить досрочные выборы может быть связано с единственной причиной – желанием скрыть свою коррупцию, считает сопредседатель оппозиционной партии "Сионистский лагерь" Ципи Ливни.

"Вы хотите объявить выборы до того, как общественности станет известно о вашей личной коррупции, до того, как знающие вас люди расскажут всю правду. А чтобы скрыть правду, вы вновь достанете используемую вами обычно ненависть и преследования, чтобы подстрекать людей против их братьев. Вы пожинаете ненависть, которую сами же и посеяли", - заявила она с трибуны Кнессета.

Ранее "Сионистский лагерь" собрал подписи 40 членов парламента, чтобы провести пленарное обсуждение, на котором премьер-министр должен присутствовать от начала и до конца.

"Господин премьер-министр, когда-нибудь ваш срок закончится. Я не знаю, когда это случится, но надеюсь, что как можно быстрее. Остается лишь вопрос, как сильно к тому моменту вы собираетесь уничтожить основы, на которых Государство Израиль было создано как демократическое государство. Я знаю, чего вы хотите: войти в книги по истории как защитник Израиля. Я полагаю, что вы, как обычно, станете утверждать, насколько и именно благодаря вам Израиль силен, но это не так. Гниль вашей коррупции разрушает нас изнутри", - уверена Ципи Ливни.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
23:20
WSJ написала, как избавиться от Путина
22:17
На Кубе состоялись "парламентские выборы"
21:45
Камерон Диаз завершает актерскую карьеру
21:08
Лапид: К счастью Израиля, время Биби подходит к концу
20:42
"Если бы Израиль основали сефарды, он бы уже был арабским"
20:16
НДИ: Никто не отнимет у граждан право решать, как им жить
19:54
Глава Филиппин призвал бросать экспертов ООН к крокодилам
19:40
Нетаниягу предрек "Ликуду" победу на выборах
19:20
Восточная Гута: найдена подпольная химлаборатория
19:09
"Главный враг Израиля - не Иран, а бедность"
18:41
Обозвавших членов Арабского списка министров выговорили
18:03
"Закон о призыве – фейк, его поддержка – предательство"
17:46
Израиль: электронные сигареты обложат налогом, как обычные
17:41
Падение в Катманду: названа возможная причина авиакатастрофы
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus