Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









НДИ: Никто не отнимет у граждан право решать, как им жить 12.03 20:16   MIGnews.com

НДИ: Никто не отнимет у граждан право решать, как им жить

Сегодня по требованию депутатов от партии "Наш дом Израиль" состоялось экстренное заседание парламентской комиссии по алие и абсорбции, на котором обсуждался вопрос о черных списках "сомнительных евреев", составляемых Главным раввинатом. Надо сказать, что созвать это заседание оказалось крайне непросто: представители раввината упорно отказывались предстать перед депутатами и дать ответы на вопросы о допустимости и законности составления подобных списков.

В ходе заседания депутат Кнессета от партии НДИ Юлия Малиновская предъявила письмо заместителя юридического советника правительства, в котором указано, что подобные действия Главного раввината противозаконны.

"Эта инстанция никем не уполномочена составлять подобные списки, посягая тем самым на права личности, гражданские свободы и нанося оскорбление целым группам граждан, не говоря уже о совершенно излишних и никакими разумными соображениями не обоснованных проблем", - заявила Юлия Малиновская.

По словам депутата от НДИ, то что происходит в последнее время, иначе как театром абсурда сложно назвать.

"Раввинские инстанции берутся руководить всеми сферами жизни страны и отдельных граждан, и навязывая свои представления армии, правительству, всему свету. Никто не может отнять у граждан Израиля право самим решать, как им жить", - подчеркнула Юлия Малиновская.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
23:20
WSJ написала, как избавиться от Путина
22:17
На Кубе состоялись "парламентские выборы"
21:45
Камерон Диаз завершает актерскую карьеру
21:08
Лапид: К счастью Израиля, время Биби подходит к концу
20:42
"Если бы Израиль основали сефарды, он бы уже был арабским"
20:36
Ципи Ливни: Биби пожинает ненависть, которую сам и посеял
19:54
Глава Филиппин призвал бросать экспертов ООН к крокодилам
19:40
Нетаниягу предрек "Ликуду" победу на выборах
19:20
Восточная Гута: найдена подпольная химлаборатория
19:09
"Главный враг Израиля - не Иран, а бедность"
18:41
Обозвавших членов Арабского списка министров выговорили
18:03
"Закон о призыве – фейк, его поддержка – предательство"
17:46
Израиль: электронные сигареты обложат налогом, как обычные
17:41
Падение в Катманду: названа возможная причина авиакатастрофы
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus