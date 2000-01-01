12.03 20:16 MIGnews.com

НДИ: Никто не отнимет у граждан право решать, как им жить

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Сегодня по требованию депутатов от партии "Наш дом Израиль" состоялось экстренное заседание парламентской комиссии по алие и абсорбции, на котором обсуждался вопрос о черных списках "сомнительных евреев", составляемых Главным раввинатом. Надо сказать, что созвать это заседание оказалось крайне непросто: представители раввината упорно отказывались предстать перед депутатами и дать ответы на вопросы о допустимости и законности составления подобных списков.В ходе заседания депутат Кнессета от партии НДИ Юлия Малиновская предъявила письмо заместителя юридического советника правительства, в котором указано, что подобные действия Главного раввината противозаконны."Эта инстанция никем не уполномочена составлять подобные списки, посягая тем самым на права личности, гражданские свободы и нанося оскорбление целым группам граждан, не говоря уже о совершенно излишних и никакими разумными соображениями не обоснованных проблем", - заявила Юлия Малиновская.По словам депутата от НДИ, то что происходит в последнее время, иначе как театром абсурда сложно назвать."Раввинские инстанции берутся руководить всеми сферами жизни страны и отдельных граждан, и навязывая свои представления армии, правительству, всему свету. Никто не может отнять у граждан Израиля право самим решать, как им жить", - подчеркнула Юлия Малиновская.