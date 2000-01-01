Если даже распустить правительство и объявить досрочные выборы, победа все равно достанется "Ликуду", заявил премьер-министр Биньямин Нетаниягу, выступая сегодня в Кнессете. В то же время он надеется, что нынешнее правительство не распадется из-за закона о призыве для ультраортодоксов.
"Если будут досрочные выборы, я буду участвовать в них и одержу победу. Но пока что мы не дошли до этой точки. Мы должны приложить последние усилия, чтобы сохранить правительство в его нынешнем составе и на длительный срок", - призывает премьер.
Премьер-министр вновь призвал министра обороны Авигдора Либермана и ультраортодоксальные партии совместно искать решение коалиционного кризиса, разгоревшегося вокруг закона, освобождающего студентов йешив от военной службы.
"Время опаздывает, но пока что не слишком поздно. Именно из-за больших проблем, с которыми мы сталкиваемся, я призываю своих друзей, и прежде всего министр обороны Авигдор Либерман и руководители фракций Хареди действовать ответственно. Государство нуждается в стабильном, твердом, широком правительстве, функционирующем в течение длительного времени, и оно нуждается в нашем правительстве", - говорит он.
"И вы знаете, почему? Правительство, опирающееся на большинство одной партии попросту не может функционировать. Мы уже это видели, знаем что это. Вот почему мы расширили правительство, и нынешнее правительство действительно функционирует хорошо", - считает премьер.
В ответ на это в зале заседаний Кнессета оппозиционеры подняли шум, что глава правительства расценил, как страх.
"Я никогда не видел ничего подобного. Оппозиция, которая боится выборов. Это простая истина", - отметил он.
Нетаниягу напомнил обо всем, в чем оппозиция его упрекала: что он разрушении связей с США, преувеличении иранской угрозы, что его политика приведет к дипломатической изоляции, уничтожении туризма и экономики государства.
Однако ничего из этого не оправдалось, считает он.