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`Главный враг Израиля - не Иран, а бедность` | Фото: Jim Fischer/Flickr12.03 19:09   MIGnews.com

"Главный враг Израиля - не Иран, а бедность"

Самая большая угроза для Израиля – это не Иран, а социальная ситуация в стране, заявил директор по маркетингу благотворительной организации "Питхон Лев" Эли Коэн в интервью газете The Jerusalem Post.

Организация была учреждена в 1998 году с целью борьбы с бедностью, для чего ее волонтеры еженедельно практически бесплатно раздают порядка 900 нищим семьям около 2 000 продуктовых корзин. Таким образом, "Питхон Лев" ежегодно помогает примерно 250 тысячам тех, к кому судьба оказалась неблагосклонна.

Помимо гуманитарной помощи ведутся также образовательные программы, стратегическая и законодательная работа.

У организации есть два центра – в Кармиэле и Ришон-ле-Ционе. В воскресенье и понедельник любой желающий может принести ненужные им товары, во вторник и среду они сортируются и упаковываются, а в четверг и пятницу раздаются нуждающимся.

"Мы не отдаем и не раздаем, а продаем товары. Если отец говорит сыну: "Мы собираемся купить еду вместо того, чтобы ее получить", это будет мощным посылом", - говорит Коэн.

При помощи магнитных карточек малоимущие семьи получают продовольственные корзины за 12 шекелей.

"Стоять в очереди непросто, поэтому мы стараемся сделать этот малоприятный опыт максимально простым и приятным", - сказал Коэн.

Правительство выделяет на каждую продовольственную корзину по полшекеля, притом что в среднем она обходится в 180 шекелей. Впрочем, в "Питхон Лев" утверждают, что каждая из них обходится им не менее 380 шекелей.

Кроме еды, посетители центров могут получить одежду, электроприборы, игрушки, книги, медицинскую помощь и даже проверку зрения. При каждом центре функционируют магазины одежды "секонд-хенд" и парикмахерская, где раз в неделю можно бесплатно постричься и побриться.

"Большинству это может показаться банальным, но многие из приходящих сюда семей не могут позволить себе даже сходить постричься", - утверждает Коэн.

Большинство сотрудников "Питхон Лев" – это волонтеры.

"В настоящее время у нас имеется список солдат, компаний и отдельных добровольцев, которые хотят прийти и помочь", - утверждает Коэн, отмечая, что без волонтерской помощи благотворительная деятельность организации невозможна.

В этом году организация отмечает 20-летие своей деятельности, однако необходимость борьбы с нищетой в Израиле сейчас выше, чем когда-либо, считает собеседник JPost.

"Эта социальная проблема намного крупнее, чем думают люди. Мы должны признать проблему и попытаться бороться с ней", - призывает он.

Эли Коэн критикует правительство за оправдание бездействия против бедности. Он считает, что деньги для этого у страны есть, главное признать эту проблему приоритетной.

"Борьба с нищетой является чрезвычайно важной задачей национального уровня. Она должна быть поставлена на первое место в национальной повестке дня, о ней нужно говорить", - сказал он.
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