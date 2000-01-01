Обозвавших членов Арабского списка министров выговорили
Комиссия Кнессете по этике выговорила двух членов правительства – глав министерства обороны Авигдора Либермана и окружающей среды Зеэва Элькина - за то, что те обозвали членов Кнессета от Объединенного арабского списка "террористами" и "предателями".
Министров предупредили, что, если они вновь будут употреблять выражения "не подобающие политическому дискурсу", им придется столкнуться с санкциями.
Кроме того, комиссия признала, что депутаты Арабского списка нарушили протокол, помешав вице-президенту США Майку Пенсу выступать в Кнессете 22 января. Подобное поведение признали противоречащим парламентским правилам но и стражи, удалившие их из зала пленарных заседаний, действовали без соответствующих полномочий.
watch: during the @vp speech in the Knesset, Arab-Israeli MKs raise banners saying "Jerusalem is the capital of Palestine", and escorted out pic.twitter.com/GAGEtR3mAQ
Учитывая то, что из зала заседаний вывели даже тех членов Арабского списка, кто правил не нарушал, комиссия постановила, что никаких дальнейших санкций против них предпринимать не будут.
"Что же касается выражений министров Элькина и Либермана, комиссия по этике считает их неуместными вспышками гнева, которым нет места в политическом дискурсе. Комиссия хотела бы предупредить, что в случае повторения таких вспышек, комиссия будет рассматривать применение против них санкции", - добавили в комиссии по этике.