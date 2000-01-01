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Обозвавших членов Арабского списка министров выговорили 12.03 18:41   MIGnews.com

Обозвавших членов Арабского списка министров выговорили

Комиссия Кнессете по этике выговорила двух членов правительства – глав министерства обороны Авигдора Либермана и окружающей среды Зеэва Элькина - за то, что те обозвали членов Кнессета от Объединенного арабского списка "террористами" и "предателями".

Министров предупредили, что, если они вновь будут употреблять выражения "не подобающие политическому дискурсу", им придется столкнуться с санкциями.

Кроме того, комиссия признала, что депутаты Арабского списка нарушили протокол, помешав вице-президенту США Майку Пенсу выступать в Кнессете 22 января. Подобное поведение признали противоречащим парламентским правилам но и стражи, удалившие их из зала пленарных заседаний, действовали без соответствующих полномочий.



Напомним, что после того, как перекрикивавших американского вице-президента депутатов-арабов выпроводили из зала, Пенс продолжил выступать, отметив, что "столь энергичная демократия" его смущает.

После случившегося в своем Twitter Авигдора Либермана заявил, что члены Арабского списка представляют в Кнессете не своих избирателей, а террористов, а Элькин назвал их предателями.

Учитывая то, что из зала заседаний вывели даже тех членов Арабского списка, кто правил не нарушал, комиссия постановила, что никаких дальнейших санкций против них предпринимать не будут.

"Что же касается выражений министров Элькина и Либермана, комиссия по этике считает их неуместными вспышками гнева, которым нет места в политическом дискурсе. Комиссия хотела бы предупредить, что в случае повторения таких вспышек, комиссия будет рассматривать применение против них санкции", - добавили в комиссии по этике.
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