12.03 18:03 MIGnews.com

"Закон о призыве – фейк, его поддержка – предательство"

пресс-служба партии НДИ

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Министр обороны Авигдор Либерман на заседании парламентской фракции НДИ назвал "абсурдным" закон о призыве, представленный ультраортодоксами. По словам лидера партии "Наш дом Израиль", еще более абсурдно ожидать, что НДИ поддержит этот законопроект."Я надеюсь, что этот «фейковый» закон не пройдет. В любом случае, все пятеро депутатов от НДИ, включая министра алии и интеграции Софу Ландвер, будут голосовать против него. Если он будет принят во втором и третьем чтениях, мы выйдем из правительства. Вчера я встречался в военкомате с призывниками. Если бы мы поддержали этот законопроект в нынешней формулировке, это стало бы предательством по отношению к ним. Не может быть такого, чтобы одни отдавали три года жизни, защищая свою страну, а другие избегали призыва. Причем, я говорю не только об ультраортодоксах, но и об израильских арабах", - подчеркнул Авигдор Либерман.