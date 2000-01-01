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Развозов: впереди еще много абсурдов с гиюром 12.03 17:27   MIGnews.com

Развозов: впереди еще много абсурдов с гиюром

Благодаря вмешательству депутата Кнессета Константина Развозова ("Еш Атид") удалось добиться прогресса в деле Тани Бейдер, внучки выжившей в Холокосте, которая столкнулась с парадоксальной ситуацией при прохождении гиюра. Женщина практически завершила всю сложную процедуру, однако в финале все результаты были отменены по причине замужества.

Сегодня этот случай в частности и проблемы гиюра в целом по инициативе Развозова обсуждались на заседании комиссии по делам алии и интеграции. Таня Бейдер репатриировалась в страну еще ребенком вместе с родителями. Ее еврейство документально доказать невозможно: бабушка Тани – спаслась во время Холокоста. Несмотря на это, молодая женщина, чтобы официально доказать еврейство, решила пройти процедуру гиюра и дошла практически до конца, когда раввинату стало известно, что она замужем. Тогда все результаты ее обучения были отменены, и от пары потребовали проходить все заново вместе, несмотря на то, что муж Тани – галахический еврей. О своем семейном статусе Таня не сообщила, потому что не сочла это важным, ведь ее намерение восстановить еврейство было никак не связано с отношениями, это было ее личное решение – пройти гиюр по достижении 20 лет.

"Дело Тани Бейдер – это частный случай, но он очень важный и показательный, - заявил на комиссии Константин Развозов, - После изучения материалов этой истории я просто поражен абсурдом. Женщина, внучка выжившей в Холокосте, хотела приблизиться к религии, но вместо этого столкнулась с препятствиями и унижениями. Такое отношение может отвратить от веры и ее саму и всю ее семью раз и навсегда. Вот почему я потребовал от комиссии вмешаться и добиться того, чтобы результаты обучения Тани Бейдер не были аннулированы".

В итоге обсуждения присутствовавший на комиссии руководитель Управления гиюра при министерстве главы правительства, раввин Ицхак Перец пообещал, что Тане Бейдер не придется заново проходить всю процедуру и все, что она изучала ранее, будет зачтено.
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