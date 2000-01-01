12.03 17:27 MIGnews.com

Развозов: впереди еще много абсурдов с гиюром

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Благодаря вмешательству депутата Кнессета Константина Развозова ("Еш Атид") удалось добиться прогресса в деле Тани Бейдер, внучки выжившей в Холокосте, которая столкнулась с парадоксальной ситуацией при прохождении гиюра. Женщина практически завершила всю сложную процедуру, однако в финале все результаты были отменены по причине замужества.Сегодня этот случай в частности и проблемы гиюра в целом по инициативе Развозова обсуждались на заседании комиссии по делам алии и интеграции. Таня Бейдер репатриировалась в страну еще ребенком вместе с родителями. Ее еврейство документально доказать невозможно: бабушка Тани – спаслась во время Холокоста. Несмотря на это, молодая женщина, чтобы официально доказать еврейство, решила пройти процедуру гиюра и дошла практически до конца, когда раввинату стало известно, что она замужем. Тогда все результаты ее обучения были отменены, и от пары потребовали проходить все заново вместе, несмотря на то, что муж Тани – галахический еврей. О своем семейном статусе Таня не сообщила, потому что не сочла это важным, ведь ее намерение восстановить еврейство было никак не связано с отношениями, это было ее личное решение – пройти гиюр по достижении 20 лет."Дело Тани Бейдер – это частный случай, но он очень важный и показательный, - заявил на комиссии Константин Развозов, - После изучения материалов этой истории я просто поражен абсурдом. Женщина, внучка выжившей в Холокосте, хотела приблизиться к религии, но вместо этого столкнулась с препятствиями и унижениями. Такое отношение может отвратить от веры и ее саму и всю ее семью раз и навсегда. Вот почему я потребовал от комиссии вмешаться и добиться того, чтобы результаты обучения Тани Бейдер не были аннулированы".В итоге обсуждения присутствовавший на комиссии руководитель Управления гиюра при министерстве главы правительства, раввин Ицхак Перец пообещал, что Тане Бейдер не придется заново проходить всю процедуру и все, что она изучала ранее, будет зачтено.