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Заммэра Иерусалима арестован за взяточничество 12.03 17:09   MIGnews.com

Заммэра Иерусалима арестован за взяточничество

Стало известно, кто из высокопоставленных членов иерусалимского муниципалитета был арестован утром 12 марта. Им оказался заместитель градоначальника Нира Барката Меир Тургеман.

Как уже сообщалось, его подозревают во взяточничестве, аферизме и нарушении доверия. Якобы Тургеман получал крупные суммы денег за продвижение чужих интересов в городе.

Помимо него, были арестованы еще пять членов городского правления. Как ожидается, позже 12 марта они предстанут перед окружным судом Ришон ле-Циона, где будет вынесена на рассмотрение возможность продления их предварительного заключения.
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