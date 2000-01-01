12.03 17:09 MIGnews.com

Заммэра Иерусалима арестован за взяточничество

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Стало известно, кто из высокопоставленных членов иерусалимского муниципалитета был арестован утром 12 марта. Им оказался заместитель градоначальника Нира Барката Меир Тургеман.Как уже сообщалось, его подозревают во взяточничестве, аферизме и нарушении доверия. Якобы Тургеман получал крупные суммы денег за продвижение чужих интересов в городе.Помимо него, были арестованы еще пять членов городского правления. Как ожидается, позже 12 марта они предстанут перед окружным судом Ришон ле-Циона, где будет вынесена на рассмотрение возможность продления их предварительного заключения.