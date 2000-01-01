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12.03 16:08   MIGnews.com

Ликуд: Либерман сжигает мосты

Политики и министры партии Ликуд обвиняют министра обороны Авигдора Либермана в том, что тот разрушает правящую коалицию.

Источники в Ликуде заявили: “Либерман сжигает мосты, не прекращает играть сам с собой. Либерман не оставляет пространства для переговоров. Положение - плохое”.

Ране Либерман назвал “компромисс” по закону о призыве “законом предателей”. Он заявил: “Голосование за такой закон - предательство солдат и их семей”.

Либерман также объявил, что на заседании правительства Софа Ландвер будет голосовать против новой редакции закона о призыве, и теперь Нетаниягу должен решить что делать - выводить ее из состава правительства. Либерман сказал, что в этом случае вся его фракция выходит из состава коалиции.
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