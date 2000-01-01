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Нетаниягу просит Либермана не раскачивать лодку | Фото: Амос Бен Гершом, GPO12.03 15:16   MIGnews.com

Нетаниягу просит Либермана не раскачивать лодку

Глава правительства Биньямин Нетаниягу:

"Наше правительство - отличное правительство. Это правительство добивается значимых достижений: в сфере безопасности, в экономике и внешней политике. Поэтому важно продолжить наше партнерство, принесшее эти огромные достижения.

Я призываю всех партнеров по коалиции, прежде всего Авигдора Либермана, остаться в составе правительства и продолжить это партнерство, чтоб гарантировать безопасность, процветание и стабильность Государства Израиль.

Нам предстоит решить серьезные задачи, - всем известно какие - а также перед нами возникают большие возможности. Поэтому важно продолжить наше партнерство в широком составе правительства, которое продолжит служить гражданам Израиля".
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