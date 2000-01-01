12.03 14:33 MIGnews.com

Работодатель подал иск к шоферу, записавшему Яира Нетаниягу

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Компания Модиин Эзрахи - охранная фирма, предоствлявшая телохранителей сыну премьер-министра Яиру Нетаниягу, подала иск на одного из бывших соотрудников.речь идет о водителе Рои Хазане, записавшему частные разгоры Яира Нетаниягу с друзьями и слившего их в прессу.10-й канал израильского ТВ сообщает, что компания обвиняет Хазана в нарушении трудового соглашения, нарушении доверия и требует компенсации в размере 250 тысяч шекелей.