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Работодатель подал иск к шоферу, записавшему Яира Нетаниягу 12.03 14:33   MIGnews.com

Работодатель подал иск к шоферу, записавшему Яира Нетаниягу

Компания Модиин Эзрахи - охранная фирма, предоствлявшая телохранителей сыну премьер-министра Яиру Нетаниягу, подала иск на одного из бывших соотрудников.

речь идет о водителе Рои Хазане, записавшему частные разгоры Яира Нетаниягу с друзьями и слившего их в прессу.

10-й канал израильского ТВ сообщает, что компания обвиняет Хазана в нарушении трудового соглашения, нарушении доверия и требует компенсации в размере 250 тысяч шекелей.
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