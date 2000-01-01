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Шеф следователей ШАБАКа: Задоров не убивал Таир Рада 12.03 13:15   MIGnews.com

Шеф следователей ШАБАКа: Задоров не убивал Таир Рада

Бывший глава следственного управления службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) Ицхак Илан заявил на конференции “Секреты и ложь” в Тель-Авиве, что Роман Задоров не убивал Таир Рада.

Илан заявил: “Если я что-то понимаю в жизни, если я что-то понимаю в расследованиях, я говорю вам одну очень простую вещь - Задоров не убивал Таир Рада. Я говорю на русском. Я попросил адвоката Задорова передать мне материалы следствия. Я их внимательно изучил. Я работал в аппарате ШАБАКа 31 год, 20 из них - следователем. Задоров сделал фальшивое признание”.

На прошлой неделе мать Таир, Илана Рада, опубликовала запись разговора бывшего прокурора северного округа, Шалва Левин, которая обозвала ее “сумасшедшей”. Прокурор сказала: “Эта сумасшедшая мама решила, что подружки убили ее дочь потому что ревновали к ней...Невероятно, как этой сумасшедшей удалось взбудоражить публику”. Илана Рада заявила, что никого не обвиняла, а лишь указала на очевидные провалы в следствии, и на то что люди, находившиеся в момент убийства в непосредственной близости не были допрошены.

Ранее в израильской прессе сообщалось о том, что на теле Таир были обнаружены волосы, но полиции не удалось установить чьи.

Задорнов был признан виновным в убийстве Таир Рада в Кацрин в 2007 году двумя разными составами суда. Два года назад БАГАЦ отверг его апелляцию.
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