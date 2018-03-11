"Реальные патологии региона не связаны с Израилем"
В ходе выступления на конференции AIPAC в Вашингтоне на прошлой неделе посол США в ООН Никки Хейли сделала ряд критически важных замечаний, в том числе, относительно роли Израиля на Ближнем Востоке.
Хейли сказала: “Существует, может быть 10 главных проблем, с которыми столкнулся сегодня Ближний Восток - и Израиль не имеет к ним никакого отношения ни к одной из них. И, несмотря на это, каждый месяц заседание Совета Безопасности, посвященном Ближнему Востоку, превращается в заседание по демонизации Израиля”.
Хейли посоветовала ООН “сосредоточиться на реальных патологиях региона -Иране, Сирии, “Хизбалле”, ISIS, ХАМАСе и голоде в Йемене”.
Хейли подчеркнула: “Из всех политических мифов, которые препятствуют в признании истинной природы конфликта в этом истекающем кровью регионе один выделяется в его фатальности и повторяемости - идея о том, что в случае, если палестино-израильский конфликт будет разрешен, все прочие глубоко укоренившиеся проблемы Ближнего Востока волшебным образом исчезнут.
Мятежи Арабской Весны, прокатившиеся по региону уничтожили подобную “связь” раз и навсегда. То, что творится в Сирии, Ливии, Египте и Тунисе не имеет никакого отношения к Израилю - но несмотря на это миф, что арабский мир крутится вокруг палестино-израильского конфликта по прежнему жив”.
Более того, идея “солидарности” арабских народов с “делом освобождения Палестины”, также является не более, чем мифом, 70 лет раздуваемым арабскими элитами. В реальности арабы относятся к палестинцам в лучшем случае с неприязнью, в худшем - с открытой ненавистью. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Почему арабы ненавидят палестинцев".
Конечно же, очень важно найти решение палестино-израильского конфликта, которое принесет мир и безопасность обоим народам. Это правда, что конфликт используется реакционными элементами - от арабских диктаторов до исламских экстремистов для подстрекательства к массовой мобилизации и терроризму.
Но даже если конфликт завершится сегодня, муллы в Тегеране не откажутся от ядерных амбиций. Режим Асада не прекратит сбрасывать химические бомбы на головы невинных детей. И террористы, движимые желанием очистить Ближний Восток от кафиров продолжат убивать невинных евреев, мусульман и христиан.
Если мы объективно взглянем на реальность, тот кто связывает все проблемные точки Ближнего Востока - не Израиль. Скорее, все дороги ведут в Тегеран. Иранский режим - соучастник массовых убийств в Сирии. он превратил Йемен в поле войны посредством прокси против Саудовской Аравии. Он вооружает террористические группы - такие, как ХАМАС и “Хизбалла”. Куда бы муллы не принесли свои империалистические амбиции - повсюду за ними тянется кровавый след .