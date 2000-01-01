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Мандельблитт - против `компромисса` закона о призыве 12.03 12:10   MIGnews.com

Мандельблитт - против "компромисса" закона о призыве

Юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблитт вручил министру юстиции Аелет Шакед свой отзыв о проекте изменений закона о призыве, представленном депутатом Кнессета Йоавом Бен Цуром (ШАС).

Законопроект рассматривается в качестве основы “компромисса” с харедим, который должен предотвратить развал коалиции.

Мандельблитт в письме к Шакед указывает на то, что существует конституционное препятствие к принятию такого закона, поскольку он противоречит принципу равенства граждан перед законом.

Несмотря на это, Шакед продолжает продвигать законопроект, и надеется “разрешить” все возникающие в связи с новой формулировкой проблемы на более позднем этапе.
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