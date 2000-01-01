12.03 12:10 MIGnews.com

Мандельблитт - против "компромисса" закона о призыве

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Юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблитт вручил министру юстиции Аелет Шакед свой отзыв о проекте изменений закона о призыве, представленном депутатом Кнессета Йоавом Бен Цуром (ШАС).Законопроект рассматривается в качестве основы “компромисса” с харедим, который должен предотвратить развал коалиции.Мандельблитт в письме к Шакед указывает на то, что существует конституционное препятствие к принятию такого закона, поскольку он противоречит принципу равенства граждан перед законом.Несмотря на это, Шакед продолжает продвигать законопроект, и надеется “разрешить” все возникающие в связи с новой формулировкой проблемы на более позднем этапе.