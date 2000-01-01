12.03 11:54 MIGnews.com

В Швейцарии евреи сами платят за свою безопасность

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Швейцарские евреи вынуждены сами платить за свою безопасность в свете увеличившегося количества актов насилия, за которыми стоят исламисты и неонацисты, направленных на представителей еврейской диаспоры.Евреи, проживающие в Швейцарии, также как и евреи других европейских стран, опасаются за свою безопасность. В еврейских школах, синагогах и других заведениях приходится устанавливать камеры видеонаблюдения, рамки металлоискатели, нанимать сотрудников частных охранных предприятий. Все это еврейское сообщество делает исключительно за свой счет, при том, что такие меры безопасности стоят миллионы евро.Однако ситуация может измениться. Недавно швейцарский парламентарий от Социал-демократической партии (SP) Даниэль Йосич Внешняя запустил парламентскую инициативу с требованием обеспечить более эффективную защиту еврейских религиозных общин от террористического и экстремистского насилия.В документе указывается, что экстремисты-исламисты являются особым риском для еврейских представителей швейцарского общества.В настоящее время в Швейцарии проживает 18 тысяч евреев. Куда дороже правительству обойдется обеспечение безопасности исламских структур. Так, в Швейцарии насчитывается около 450 000 мусульман, которые также, как и евреи подвергаются особому риску из-за исламофобии и правого экстремизма.