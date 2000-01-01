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Яалон готов возглавить правительство 12.03 10:55   MIGnews.com

Яалон готов возглавить правительство

Бывший министр обороны Моше Яалон выразил готовность баллотироваться на пост премьер-министра Израиля. Комментируя свое решение, он заявил что дело "не в законопроекте, а в политическом выживании Нетаниягу".

В интервью 10 каналу израильского ТВ Яалон заявил: "Я готов возглавить правительство, я много путешествую по стране и создаю политическую поддержку своей власти. Все кандидаты в моей партии будут чисты".

Под словом "чисты", экс-министр обороны имел ввиду, что все члены партии не попадут под подозрение полиции.

Комментируя кризис в коалиции, который был вызван разногласиями касательно законопроекта о призыве учащихся ешив в ЦАХАЛ, Яалон заявил:

"Я бы возглавил процесс, который дал бы возможность харедим быть призванными на армейскую службу без [привлечения] политики".
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