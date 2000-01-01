Ежедневная американская деловая газета The Wall Street Journal опубликовала интервью с профессором истории в Принстоне Стивеном Коткиным, где тот видит госпереворот в РФ как метод "избавления от Путина".
Эксперт Коткин является главным аналистоком для WSJ в оценке российской повестки. Коткина знают, как "человека, близкого к партии демократов". То есть, его мнение - иллюстрация внутренних течений США в контексте обсуждений российской стороны.
Профессор говорит, что "российский лидер останется в Кремле столько, сколько ему будет нужно, если только его не убьют ". Он сравнил Путина со Сталиным, при этом озвучил вопрос: останется ли президент России главой страны до самой смерти?.. После чего, Коткин указал на возможность государственного переворота, пишет Царь+Град.
По мнению аналитика, "Путин сделал свой режим слишком персонифицированным и узким, поэтому он просто не сможет мирно уйти на покой".