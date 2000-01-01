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Партия Яалона может не преодолеть избирательного барьера 12.03 09:54   MIGnews.com

Партия Яалона может не преодолеть избирательного барьера

Согласно опросу общественного мнения, на следующих выборах наибольшей популярностью будет пользоваться партия Яира Лапида Еш Атид. Сразу за ней следует Ликуд.

Лапид на следующих выборах может рассчитывать на 26 мандатов, в то время как Ликуд - лишь на 22. Новая партия, которую якобы создает министр обороны Моше Яалон может рассчитывать лишь на 4 мандата в Кнессете (по данным другого опроса - на шесть).

Сионистский Лагерь на выборах проваливается на уровень второразрядной партии и не может рассчитывать более, чем на 11 депутатских мест (по сравнению с 24 сегодня). Главной причиной провала является уже не Ицхак Герцог, а внутренняя грызня между сановниками Аводы - Шели Яхимович, Эйтаном Кабелем, Амиром Перецем и другими.
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