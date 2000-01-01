12.03 09:54 MIGnews.com

Партия Яалона может не преодолеть избирательного барьера

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Согласно опросу общественного мнения, на следующих выборах наибольшей популярностью будет пользоваться партия Яира Лапида Еш Атид. Сразу за ней следует Ликуд.Лапид на следующих выборах может рассчитывать на 26 мандатов, в то время как Ликуд - лишь на 22. Новая партия, которую якобы создает министр обороны Моше Яалон может рассчитывать лишь на 4 мандата в Кнессете (по данным другого опроса - на шесть).Сионистский Лагерь на выборах проваливается на уровень второразрядной партии и не может рассчитывать более, чем на 11 депутатских мест (по сравнению с 24 сегодня). Главной причиной провала является уже не Ицхак Герцог, а внутренняя грызня между сановниками Аводы - Шели Яхимович, Эйтаном Кабелем, Амиром Перецем и другими.