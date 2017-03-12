Нидерланды депортировали турецкого министра

Власти Нидерландов объявили министра по делам семьи и социальной политики Турции Фатму Бетюль Сайян Кайя персоной "нон грата" и "нежелательным иностранцем" на территории страны, после чего сотрудники правоохранительных органов выслали ее в Германию.
Напомним, что после того, как голландское правительство запретило посадку самолета с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу на борту, который должен был выступить перед общиной нидерландских турок в Роттердаме, Кайя въехала на территорию королевства на автомобиле, пытаясь попасть в турецкое генконсульство. Однако под предлогом "специального приказа мэра" полиция ее заблокировала.
Demokratik ve insani değerler ayaklar altına alınarak Nijmegen sınırından Almanya'ya götürülüyorum. Tüm vatandaşlarımız adına bunu kınıyorum
"Попирая все демократические и общечеловеческие ценности, меня направляют в Германию через нидерландский город Неймеген. Осуждаю это решение от имени всех граждан Турции", – так она прокомментировала в Twitter свою депортацию.
Кайя призвала международное сообщество не оставлять без внимания "фашистские", на ее взгляд, действия нидерландских властей, подчеркнув неприемлемость такого отношения к женщине-министру.
Такое решение руководства Нидерландов вызвало бурную реакцию со стороны местной турецкой общины. Возле генконсульства собралась многочисленная толпа демонстрантов, которых удалось разогнать лишь при помощи служебных собак, дубинок и водяных пушек.