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Нидерланды депортировали турецкого министра | Фото: @DailySabah/Twitter12.03 08:54   MIGnews.com

Нидерланды депортировали турецкого министра

Власти Нидерландов объявили министра по делам семьи и социальной политики Турции Фатму Бетюль Сайян Кайя персоной "нон грата" и "нежелательным иностранцем" на территории страны, после чего сотрудники правоохранительных органов выслали ее в Германию.

Напомним, что после того, как голландское правительство запретило посадку самолета с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу на борту, который должен был выступить перед общиной нидерландских турок в Роттердаме, Кайя въехала на территорию королевства на автомобиле, пытаясь попасть в турецкое генконсульство. Однако под предлогом "специального приказа мэра" полиция ее заблокировала.




"Попирая все демократические и общечеловеческие ценности, меня направляют в Германию через нидерландский город Неймеген. Осуждаю это решение от имени всех граждан Турции", – так она прокомментировала в Twitter свою депортацию.

Кайя призвала международное сообщество не оставлять без внимания "фашистские", на ее взгляд, действия нидерландских властей, подчеркнув неприемлемость такого отношения к женщине-министру.

Такое решение руководства Нидерландов вызвало бурную реакцию со стороны местной турецкой общины. Возле генконсульства собралась многочисленная толпа демонстрантов, которых удалось разогнать лишь при помощи служебных собак, дубинок и водяных пушек.
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