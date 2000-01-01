12.03 07:15 MIGnews.com
Эрдоган закрыл все представительства Голландии в Турции
Машина с министром социальной защиты Турции Фатмой Бетюль Сайян Кайя была остановлена в районе Роттердама полицией Нидерландов.
Министр была депортирована в Германию. Официальной причиной голландские власти назвали “пропаганду ненависти”.
Немедленно после этого президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган отдал распоряжение о закрытии всех представительств Нидерландов на территории Турции.
На протяжении минувшей ночи сотни турок бунтовали у представительства Турции в Роттердаме.
Эрдоган назвал правительство Голландии “нацистским и фашистским”. Он сказал: “Их заявления - безумны, я понимаю, почему турки в ярости, это перешло всякие границы”.
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