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Эрдоган закрыл все представительства Голландии в Турции 12.03 07:15   MIGnews.com

Эрдоган закрыл все представительства Голландии в Турции

Машина с министром социальной защиты Турции Фатмой Бетюль Сайян Кайя была остановлена в районе Роттердама полицией Нидерландов.

Министр была депортирована в Германию. Официальной причиной голландские власти назвали “пропаганду ненависти”.

Немедленно после этого президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган отдал распоряжение о закрытии всех представительств Нидерландов на территории Турции.

На протяжении минувшей ночи сотни турок бунтовали у представительства Турции в Роттердаме.

Эрдоган назвал правительство Голландии “нацистским и фашистским”. Он сказал: “Их заявления - безумны, я понимаю, почему турки в ярости, это перешло всякие границы”.
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