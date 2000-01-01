12.03 07:15 MIGnews.com

Эрдоган закрыл все представительства Голландии в Турции

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Машина с министром социальной защиты Турции Фатмой Бетюль Сайян Кайя была остановлена в районе Роттердама полицией Нидерландов.Министр была депортирована в Германию. Официальной причиной голландские власти назвали “пропаганду ненависти”.Немедленно после этого президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган отдал распоряжение о закрытии всех представительств Нидерландов на территории Турции.На протяжении минувшей ночи сотни турок бунтовали у представительства Турции в Роттердаме.Эрдоган назвал правительство Голландии “нацистским и фашистским”. Он сказал: “Их заявления - безумны, я понимаю, почему турки в ярости, это перешло всякие границы”.