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flickr 12.03 23:31   MIGnews.com

Фийон назвал карикатуру на Макрона "антисемитской"

Партия Франсуа Фийона извинилась за ретвит карикатуры на Эммануэля Макрона, его главного соперника в гонке на пост будущего президента Франции, которую сам Фийон признал антисемитской.

Образ напоминал антисемитскую пропаганду времен Второй мировой войны, когда французское правительство Виши сотрудничало с нацистами и их депортацией и уничтожением евреев. Макрон не еврей, но, похоже, карикатуры ссылалась на его прошлое – Макрон был инвестиционным банкиром Ротшильдов.

На следующий день после того, как твит был опубликован, а затем удалён, Фийон назвал изображение "неприемлемым" и сказал, что понимает возмущение, которое оно вызвало "потому что оно вызвало образы темного периода нашей истории и использовало идеологию, против которой я всегда боролся".
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