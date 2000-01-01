12.03 23:31 MIGnews.com

Фийон назвал карикатуру на Макрона "антисемитской"

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Партия Франсуа Фийона извинилась за ретвит карикатуры на Эммануэля Макрона, его главного соперника в гонке на пост будущего президента Франции, которую сам Фийон признал антисемитской.Образ напоминал антисемитскую пропаганду времен Второй мировой войны, когда французское правительство Виши сотрудничало с нацистами и их депортацией и уничтожением евреев. Макрон не еврей, но, похоже, карикатуры ссылалась на его прошлое – Макрон был инвестиционным банкиром Ротшильдов.На следующий день после того, как твит был опубликован, а затем удалён, Фийон назвал изображение "неприемлемым" и сказал, что понимает возмущение, которое оно вызвало "потому что оно вызвало образы темного периода нашей истории и использовало идеологию, против которой я всегда боролся".