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flickr 13.03 07:13   MIGnews.com

Моше Яалон выходит из "Ликуда"

Бывший министр обороны Моше Яалон заявил в воскресенье, 12 марта, что он отменил свое членство в партии "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Яалон намерен баллотироваться в следующий Кнессет в рамках новой партии под названием Manhigut Israel ("Лидерство для Израиля").

"Я остался верен той части наследия Ликуда, в которую верю, в пути отцов сионизма, включая Зеева Жаботинского и Менахема Бегина", - сказал Яалон.

"Я верен государственному праву, которое мы теряем. "Ликуд" изменил свой характер", - подчеркнул Моше Яалон.
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