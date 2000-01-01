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flickr 12.03 00:01   MIGnews.com

Чиновники Китая ужесточают политику в отношении ислама

Правящая коммунистическая партия Китая ужесточает свою политику в отношении ислама, как сообщают китайские СМИ в воскресенье, 12 марта.

Высокопоставленные чиновники неоднократно предупреждали о призраке глобального религиозного экстремизма, просачивающегося в страну, и о необходимости защиты традиционной китайской идентичности.

Шаэрхети Ахан, главный чиновник по политическим и правовым вопросам в Синьцзяне, в воскресенье, 12 марта, стал последним чиновником из преимущественно мусульманского региона, чтобы предупредить политических лидеров, собравшихся в Пекине на Национальном конгрессе народных представителей в этом месяце, о дестабилизации Китая в результате "международной антитеррористической ситуации".
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