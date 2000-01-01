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flickr 12.03 21:50   MIGnews.com

Премьер Нидерландов за "де-эскалацию" конфликта с Турцией

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил в воскресенье, 12 марта, что сделает все, чтобы "де-эскалировать" дипломатическую конфронтацию с Турцией, которую он назвал худшим из того, что произошло в Нидерландах за многие годы после двух крупных инцидентов в субботу, 11 марта.

Турция сказала Нидерландам, что она ответит "жесткими способами" после того, как турецким министрам запретили выступать в Роттердам из-за политической кампании Анкары среди турецких эмигрантов.

"Я никогда не испытывал этого раньше, но мы хотим быть более разумной партией", - сказал Рутте.

"Если они будут эскалировать, мы должны будем ответить, но мы сделаем все, что в наших силах, для де-эскалации", - добавил он.

Власти европейской страны запретили главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу прилетать в страну. В городе Роттердам Чавушоглу планировал принять участие в митинге и переубедить своих граждан поддержать на референдуме поправки в турецкую конституцию.

В воскресенье, 12 марта, президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган призвал международные организации ввести санкции против Нидерландов. Выступая на мероприятии в провинции Коджаэли под Стамбулом, Эрдоган сказал, что Нидерланды ведут себя как "банановая республика", и критиковал европейские страны за то, что они не высказали критику за отношение Нидерландов к министрам Турции.
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