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flickr 12.03 20:18   MIGnews.com

Минфин Германии: "Трудно продолжать работу с Турцией"

Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил в воскресенье, 12 марта, что трудно продолжать работу с Турцией по экономической помощи из-за скандала вокруг турецких министров, и ареста немецко-турецкого журналиста в Турции.

"В этих условиях, конечно, чрезвычайно сложно продолжать работу над этим", - сказал он в интервью общественному вещателю ZDF в Германии.

"Мы не хотим эскалации скандала, все в правительстве Германии согласны с этим, и мы хотим, чтобы Турция вернулась к разуму", - подчеркнул министр финансов.

Ранее в воскресенье, 12 марта, президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган призвал международные организации ввести санкции против Нидерландов, в то время как дипломатический скандал вокруг политической кампании Анкары среди турецких иммигрантов в Европе продолжает кипеть.
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