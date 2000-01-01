12.03 20:18 MIGnews.com

Минфин Германии: "Трудно продолжать работу с Турцией"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил в воскресенье, 12 марта, что трудно продолжать работу с Турцией по экономической помощи из-за скандала вокруг турецких министров, и ареста немецко-турецкого журналиста в Турции."В этих условиях, конечно, чрезвычайно сложно продолжать работу над этим", - сказал он в интервью общественному вещателю ZDF в Германии."Мы не хотим эскалации скандала, все в правительстве Германии согласны с этим, и мы хотим, чтобы Турция вернулась к разуму", - подчеркнул министр финансов.Ранее в воскресенье, 12 марта, президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган призвал международные организации ввести санкции против Нидерландов, в то время как дипломатический скандал вокруг политической кампании Анкары среди турецких иммигрантов в Европе продолжает кипеть.