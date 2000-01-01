12.03 18:21 MIGnews.com

Ливан больше не скрывает роль "Хизбаллы"

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Ливанский президент Мишель Аун посетил с официальным визитом Каир месяц назад, где он дал ряд интервью египетским СМИ. Аун был избран президентом после долгой борьбы за власть, в которой окончательно укрепили свои позиции Иран и "Хизбалла", и он говорил о том, что шиитская организация продолжает оставаться единственной ливанской милицией, которая отказывается сразу разоружиться.Аун объяснил, что "Хизбалла" является значительной частью ливанского народа. "До тех пор, пока Израиль занимает землю и жаждет природных ресурсов Ливана, и до тех пор, пока ливанские вооруженные силы не имеют силы противостоять Израилю, оружие "Хизбаллы" имеет важное значение, поскольку они дополняют действия армии и не делают ничего противоречащего", - сказал он, добавив: "Они являются важной частью обороны Ливана".Бригадный генерал Ассаф Орион из Института исследований национальной безопасности недавно написал, что комментарии Ауна были "снятием официальной завесы и срыванием маски известной ливанской реальности, которая широко признавала западную дипломатию, но теперь имеет тенденцию стираться. Ливанский президент отменяет принудительное различие между якобы суверенным государством и "Хизбаллой". Таким образом, ливанский президент несет официальную ответственность за любые действия "Хизбаллы", в том числе и против Израиля".Декларация Ауна также подкрепляется фактами на местах. На прошедшей неделе на заседании комитета Кнессета по иностранным делам и обороне министр обороны Авигдор Либерман заявил, что ливанская армия теперь является "вспомогательным подразделением "Хизбаллы"".Что это означает в отношении реакции Израиля на "Хизбаллу" в случае возникновения новой войны на Северном фронте? Основные трудности, с которыми сталкиваются силы обороны Израиля в Ливане, включают в себя ограниченную способность справляться с угрозой применения высокотраективных ракет, направленных против как гражданского населения Израиля, так и стратегической инфраструктуры в тылу. На южном фронте, несмотря на то, что ВВС не имеют надлежащего наступательного реагирования на ракеты, системы перехвата ракет - главным образом системой Железного купола - достаточны, чтобы помешать большинству запусков.На севере, когда "Хизбалла" имеет возможность запустить против Израиля более 1000 ракет в один день боев, наступательное решение кажется частичным. Отчет госчиновника о войне в Газе в 2014 году исчез из заголовков в течение нескольких дней, но трудности, с которыми сталкивается Израиль - остаются.