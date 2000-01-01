12.03 18:55 MIGnews.com

Эрдоган призвал ввести санкции против Нидерландов

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В воскресенье, 12 марта, президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган призвал международные организации ввести санкции против Нидерландов, в то время как дипломатический скандал вокруг политической кампании Анкары среди турецких иммигрантов в Европе продолжает кипеть.Выступая на мероприятии в провинции Коджаэли под Стамбулом, Эрдоган сказал, что Нидерланды ведут себя как "банановая республика", и критиковал европейские страны за то, что они не высказали критику за отношение Нидерландов к министрам Турции.Ранее турецкий лидер назвал власти Нидерландов "пережитком нацизма" и "фашистами". Реджеп Эрдоган также назвал руководство страны "робким и трусливым". Об этом пишет агентство Anodulu.Власти европейской страны запретили главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу прилетать в страну. В городе Роттердам Чавушоглу планировал принять участие в митинге и переубедить своих граждан поддержать на референдуме поправки в турецкую конституцию.