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flickr/Israel Defense Forces 12.03 18:22   MIGnews.com

Полиция обеспечит безопасность во время празднования Пурима

Несколько тысяч полицейских из нескольких подразделений будут активно патрулировать столицу во время праздника Пурим, который начинается в Иерусалиме в воскресенье вечером, чтобы обеспечить гуляющим возможность оставаться в безопасности до завершения торжеств в понедельник вечером.

По словам пресс-секретаря полиции Микки Розенфельда, все общественные зоны будут тщательно охраняться.

"Будет повышенная безопасность в различных общественных зонах города, где проходят собрания и мероприятия в честь фестиваля, и вокруг них", - сказал он в воскресенье.

"Многочисленные полицейские подразделения, в том числе пограничная полиция и тайные подразделения, будут обеспечивать быстрое реагирование в случае каких-либо инцидентов с уделением особого внимания людям, совершающим поездки в и из разных районов города для празднования", - отмечается в заявлении.

Розенфельд отметил, что никаких угроз получено не было, добавив, что повышенная безопасность будет сохраняться до тех пор, пока фестиваль не завершится в понедельник вечером.

"Все сейчас идет по плану, и полиция будет готова незамедлительно отреагировать на любые беспорядки в столице сегодня и завтра", - сказал он.

"Патрули также будут усилены в Иудее и Самарии и на всех палестинских территориях в рамках стандартных мер безопасности в это время года", - добавил Розенфельд.
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