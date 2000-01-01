Правительство Израиля оплачивает публикации в прессе
Портал “the7eye” публикует информацию о том, как при помощи скрытой пропаганды правительство пытается повлиять на общественное мнение.
Конкретно, речь идет о заказных материалах, призванных приостановить эмиграцию из Израиля. Периодически в ведущих СМИ появляются статьи на темы вроде “И в Канаде тебя надуют, хотя и вежливо”. “Пытаюсь говорить на английском и чувствую себя трехлетним ребенком”. “В праздники я грущу, я знаю, что теряют мои дочери”, “Одиночество- тяжело, семью заменить нечем, и ты не становишься моложе”.
Такие и подобные статьи были опубликованы порталом Mako - после того, как министерство абсорбции заплатило деньги за их публикацию.
Спонсируемый министерством абсорбции канал появился на Mako летом 2016 года - вскоре после назначения министром Софы Ландвер. Кроме статей, нацеленных на израильтян (“не факт, что отъезд - лучший выбор для ваших детей), канал также публиковал статьи, нацеленные на потенциальных иммигрантов (“вам положены деньги от государства”. “Новый способ заработать - трудоустройство репатриантов”).
Министерство абсорбции присоединилось к списку правительственных учреждений, которые в последние годы стали проплачивать контент в прессе. Кешет - франшиза второго канала и оператор Mako является лидером среди телевизионных каналов в этой сфере. the7eye сообщает, что Mako также платили министерство образования, министерство туризма, министерство транспорта, министерство науки и министерство диаспоры.
За публикацию статей министерства абсорбции Mako получил 180 тысяч шекелей. Министерство также приобретало баннеры, цель которых - увеличить заметность статей. Сарит Бен-Гур, директор пресс-департамента министерства абсорбции рассказала, что примерно такая сумма - 160 тысяч шекелей - была выплачена французской радиостанции Radio J для “трансляции программ об иммиграции и абсорбции”.
Министерство намерено значительно расширить работу в этом направлении, и приобретать еще больше контента. В конце 2016 министерство выделило 1,2 миллиона шекелей на серию программ ТВ, которые начнут транслироваться после Песаха и будут демонстрироваться до конца 2017 года. Бен-Гур говорит: “Целью является рассказать об активности министерства разным целевым аудиториям - иммигрантам-предпринимателям, молодым людям, лицам, стремящимся повысить профессиональную квалификацию и т.п”. На настоящий момент еще не принято окончательное решение о том, как будет распределяться указанный бюджет.
Этот тип кампаний весьма напоминает кампании маркетинга потребительских товаров - но есть и фундаментальное отличие. Их главная цель - попытка изменить образ мышления и поведение граждан. Кампания министерства абсорбции не только рассказывает новым репатриантам об их правах и возможностях - но и стремится предотвратить отъезд израильтян на постоянное место жительства в другие страны.
Доктор Анат Балинт, исследователь СМИ, говорит, что решение о распространении информации подобным способом является “манипулятивным”. По ее мнению, несмотря на то, что в начале каждой статьи указывается “опубликовано в сотрудничестве с министерством абсорбции (и тот кто кликнет по этой фразе сможет понять что под “сотрудничеством” понимается финансирование”), неясно, сколько людей в реальности проверяют источник контента”.