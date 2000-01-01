Бывший врач-акушер Ахмед Тиби ошибся

Радиостанция “Галей ЦАХАЛ” посвятила один из эфиров обсуждению встречи и совместной пресс-конференции президента США Трампа и премьер-министра Израиля Нетаниягу
Известные ветераны израильской журналистики Ярон Декель и Шимон Шифер попытались разобраться, что произошло в Вашингтоне. Для этой цели они пригласили в эфир одного из министров от Ликуда. А следующим “объективным” собеседником — стал депутат Кнессета от Арабского списка, Ахмед Тиби. В отличие от невнятно прозвучавшего представителя Ликуда, Тиби прекрасно знал, что нужно ему говорить. А надо было ему — срочно и любой ценой спасать формулу “два государства — для двух народов”.
Как это сделать?
То, что с палестинцами есть проблемы, все хорошо понимают. Что создание палестинского государства будет катастрофой — тоже все осознают. Значит, нужно сказать, что альтернатива, якобы — одна, и она прозвучала в речи Трампа. Это — “одно государство”.
По словам Тиби, это означает — оставить в “одном государстве” 2 или 3 миллиона “палестинских” арабов, и, естественно — дать всем им право голоса.
“И вот, — припугнул Тиби, — если это случится, вам не поздоровится! Потому что я выдвину против Нетаниягу свою кандидатуру. И — и выиграю выборы!”.
В чем тут ошибается депутат Тиби?
Он, конечно, не ошибается в том, что в случае, если такое произойдет, статистически, математически — у него неплохие шансы на то, чтобы “победить Биби”. Хотя бы потому, что евреи распределены по разным партиям и лагерям, а арабы — все как один, пойдут голосовать за него.
Но вот что интересно: увлекшись этой страшилкой, Тиби сам себе неожиданно поставил мат. Он не заметил, что формально он — гражданин Израиля и член израильского парламента. Ведущие все время подсказывали ему — не забудь, мол, говорить от имени Кнессета, как гражданин Израиля. И постоянно, настойчиво, но доброжелательно, его к этому подталкивали.
Однако Тиби распалился, забылся и выступил как палестинец (что, по существу так и есть).
“Ваше государство обрушится, — сказал Тиби в итоге, — и Вам не поздоровится, если я буду главой правительства”.
В данной связи, у авторов статьи возникает вопрос: в какой еще стране возможно, чтобы член парламента от имени некоего народа угрожал тем, что станет главой правительства, и — расправится с другим народом?
Таким образом, Ахмед Тиби сам не заметил, что фактически расписался в собственном предательстве и обозначил себя в качестве врага народа Израиля.
Серьезная ошибка Тиби состоит в том, что он раскрыл свое подлинное лицо, допустив в интервью столь неосторожный шаг.
Почему он это сделал? Ведь он — довольно неглупый человек, по профессии врач-акушер все-таки (!).
Да потому что его, что называется — “припекло”.
Использованная Тиби страшилка — козырной туз израильских левых. Сначала запугать “единым государством”, затем — сделать подтасованный вывод: коль скоро не может быть одного такого государства — значит, должны быть “два государства”. О третьем решении ни он, ни Нетаниягу — не говорят.
Третье решение, как мы уже неоднократно отмечали, заключается в том, чтобы Тиби, вместе со своим народом, переместился бы, например, в Северную Иорданию. Или — избрал местом жительства любую из 20-ти других арабских стран региона.
Пока до этого, третьего решения мы, в Израиле, на государственном уровне еще не дошли. И Тиби серьезно ошибся, ясно и недвусмысленно продемонстрировав всем, что он — реальный, настоящий враг, который сам себя назначил пугалом для всего Израиля (что — правда!). Дав, таким образом, всем нам знать, что мы должны его бояться.
Так оно и есть. Потому что Тиби — не только и не просто акушер. В 90-е годы был официальным политическим советником Арафата (!).
Воистину, только в Израиле такой человек (в прошлом — советник кровавого бандита, главного врага еврейской страны, а теперь — поддерживающий связи с нынешними палестинскими лидерами) — может стать членом парламента и заседать в разных комиссиях, обсуждать бюджет страны и т.д..
Откровенность врага — всегда хорошо. Заявление Тиби, в частности, обнажает все, что в противном случае нам пришлось бы доказывать самим: тезис, что он — враг и предатель, Тиби убедительно обосновывает сам. А поскольку Ахмед Тиби знает себя лучше, нежели мы знаем его — нам остается лишь поверить ему и его оценке себя и своих соплеменников в Израиле.
Теперь дело за малым — чтобы Тиби поверили его коллеги, остальные депутаты Кнессета и израильское правительство.
Что же касается обрисованной Тиби перспективы в случае “одного государства” — она нас ничуть не пугает. Потому что давно известно, что арабского “упрямого бычка не заведешь никуда”. Как не раз уже было в прошлом — палестинцы ни на что, ни на какие “компромиссные варианты”, не согласятся. Им нужно — все. Точнее — им нужен “четвертый вариант”: чтобы не было Израиля.
Думается, что, по большому счету, израильские арабы должны были голосовать за партию покойного генерала Рехава Зеэви, партию “Моледет”, представители которой всегда говорили, что решение “палестино-израильского конфликта возможно лишь в одной плоскости: “или — мы, или — они”.