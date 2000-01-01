12.03 16:22 MIGnews.com

Бывший врач-акушер Ахмед Тиби ошибся

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Радиостанция “Галей ЦАХАЛ” посвятила один из эфиров обсуждению встречи и совместной пресс-конференции президента США Трампа и премьер-министра Израиля НетаниягуИзвестные ветераны израильской журналистики Ярон Декель и Шимон Шифер попытались разобраться, что произошло в Вашингтоне. Для этой цели они пригласили в эфир одного из министров от Ликуда. А следующим “объективным” собеседником — стал депутат Кнессета от Арабского списка, Ахмед Тиби. В отличие от невнятно прозвучавшего представителя Ликуда, Тиби прекрасно знал, что нужно ему говорить. А надо было ему — срочно и любой ценой спасать формулу “два государства — для двух народов”.Как это сделать?То, что с палестинцами есть проблемы, все хорошо понимают. Что создание палестинского государства будет катастрофой — тоже все осознают. Значит, нужно сказать, что альтернатива, якобы — одна, и она прозвучала в речи Трампа. Это — “одно государство”.По словам Тиби, это означает — оставить в “одном государстве” 2 или 3 миллиона “палестинских” арабов, и, естественно — дать всем им право голоса.“И вот, — припугнул Тиби, — если это случится, вам не поздоровится! Потому что я выдвину против Нетаниягу свою кандидатуру. И — и выиграю выборы!”.В чем тут ошибается депутат Тиби?Он, конечно, не ошибается в том, что в случае, если такое произойдет, статистически, математически — у него неплохие шансы на то, чтобы “победить Биби”. Хотя бы потому, что евреи распределены по разным партиям и лагерям, а арабы — все как один, пойдут голосовать за него.Но вот что интересно: увлекшись этой страшилкой, Тиби сам себе неожиданно поставил мат. Он не заметил, что формально он — гражданин Израиля и член израильского парламента. Ведущие все время подсказывали ему — не забудь, мол, говорить от имени Кнессета, как гражданин Израиля. И постоянно, настойчиво, но доброжелательно, его к этому подталкивали.Однако Тиби распалился, забылся и выступил как палестинец (что, по существу так и есть).“Ваше государство обрушится, — сказал Тиби в итоге, — и Вам не поздоровится, если я буду главой правительства”.В данной связи, у авторов статьи возникает вопрос: в какой еще стране возможно, чтобы член парламента от имени некоего народа угрожал тем, что станет главой правительства, и — расправится с другим народом?Таким образом, Ахмед Тиби сам не заметил, что фактически расписался в собственном предательстве и обозначил себя в качестве врага народа Израиля.Серьезная ошибка Тиби состоит в том, что он раскрыл свое подлинное лицо, допустив в интервью столь неосторожный шаг.Почему он это сделал? Ведь он — довольно неглупый человек, по профессии врач-акушер все-таки (!).Да потому что его, что называется — “припекло”.Использованная Тиби страшилка — козырной туз израильских левых. Сначала запугать “единым государством”, затем — сделать подтасованный вывод: коль скоро не может быть одного такого государства — значит, должны быть “два государства”. О третьем решении ни он, ни Нетаниягу — не говорят.Третье решение, как мы уже неоднократно отмечали, заключается в том, чтобы Тиби, вместе со своим народом, переместился бы, например, в Северную Иорданию. Или — избрал местом жительства любую из 20-ти других арабских стран региона.Пока до этого, третьего решения мы, в Израиле, на государственном уровне еще не дошли. И Тиби серьезно ошибся, ясно и недвусмысленно продемонстрировав всем, что он — реальный, настоящий враг, который сам себя назначил пугалом для всего Израиля (что — правда!). Дав, таким образом, всем нам знать, что мы должны его бояться.Так оно и есть. Потому что Тиби — не только и не просто акушер. В 90-е годы был официальным политическим советником Арафата (!).Воистину, только в Израиле такой человек (в прошлом — советник кровавого бандита, главного врага еврейской страны, а теперь — поддерживающий связи с нынешними палестинскими лидерами) — может стать членом парламента и заседать в разных комиссиях, обсуждать бюджет страны и т.д..Откровенность врага — всегда хорошо. Заявление Тиби, в частности, обнажает все, что в противном случае нам пришлось бы доказывать самим: тезис, что он — враг и предатель, Тиби убедительно обосновывает сам. А поскольку Ахмед Тиби знает себя лучше, нежели мы знаем его — нам остается лишь поверить ему и его оценке себя и своих соплеменников в Израиле.Теперь дело за малым — чтобы Тиби поверили его коллеги, остальные депутаты Кнессета и израильское правительство.Что же касается обрисованной Тиби перспективы в случае “одного государства” — она нас ничуть не пугает. Потому что давно известно, что арабского “упрямого бычка не заведешь никуда”. Как не раз уже было в прошлом — палестинцы ни на что, ни на какие “компромиссные варианты”, не согласятся. Им нужно — все. Точнее — им нужен “четвертый вариант”: чтобы не было Израиля.Думается, что, по большому счету, израильские арабы должны были голосовать за партию покойного генерала Рехава Зеэви, партию “Моледет”, представители которой всегда говорили, что решение “палестино-израильского конфликта возможно лишь в одной плоскости: “или — мы, или — они”.