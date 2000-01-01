12.03 16:48 MIGnews.com

В Швеции сорвано турецкое пропагандистское ралли

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Турецкое агентство новостей Dogan сообщает, что в Стокгольме сорвано пропагандистское ралли, посвященное референдуму о расширении полномочий президента Эрдогана.Ралли должно было состояться сегодня, 12 марта, но было в последний момент отменено хозяином территории, на котором должно было пройти мероприятие.Швеция, таким образом присоединилась к другим европейским государствам, воспрепятствовавшим в проведении пропагандистских мероприятий среди турецкой диаспоры на своей территории.