12.03 07:13 MIGnews.com

Вице-президент США станет "гвоздем программы" AIPAC

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Вице-президент США Майк Пенс подтвердил свое участие на ежегодной конференции Американо-израильского комитета по общественным связям (AIPAC), где он выступит с главным докладом. Об этом сообщает JTA.Таким образом, на сегодняшний день он является самым высокопоставленным американским чиновником, кто обратится к посетителям собрания крупнейшего произраильского лобби Соединенных Штатов. Помимо него, запланированы выступления представителей и от демократов, и от республиканцев. Выступать также будут представители обеих крупнейших партий США.Стоит отметить, что в прошлом месяце Пенс выступил на ежегодном конгрессе Республиканской еврейской коалиции, а после одним из первых осудил последнюю волну антисемитских происшествий, накрывшую Америку. Когда вандалы осквернили еврейское кладбище "Хесед шель эмет" в Сент-Луисе Майк Пенс не просто осудил случившееся, но и участвовал в восстановлении.Президент США Дональд Трампа и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу пока что не подтвердили свое участие на конференции AIPAC. В прошлом году Трамп выступал на конференции в качестве кандидата в президенты от Республиканской партии, а Нетаниягу обратился к присутствующим по видеосвязи из Израиля.