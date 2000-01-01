12.03 14:09 MIGnews.com

В Анкаре закрыто посольство Голландии

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Турецкие власти закрыли посольство Голландии в Анкаре. Сотни протестующих собрались у здания посольства, закидывая его яйцами.Закрыты также резиденции голландского посла, временного поверенного в делах Голландии, и генеральное консульство Голландии.Турецкий МИД сообщил, что “не желает” видеть возвращения в страну голландского посла, который в настоящий момент находится за пределами Турции.В заявлении МИД Турции говорится: “Мы передали нашим голландским коллегам, что это гибельное решение против Турции и против турецкого народа приведет к серьезным последствиям в наших дипломатических, экономических, политических и других отношениях”.