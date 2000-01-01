Ричард Гир назвал поселения "абсурдной провокацией"
Голливудский актер Ричард Гир раскритиковал Израиль за его поселенческую политику на территориях, которые палестинцы присмотрели под свое собственное государство.
Как уже сообщалось, в Еврейское государство он приехал на презентацию байопика "Норман", снятого американским режиссером еврейского происхождения Йосефом Седаром, где Гир исполнил главную роль – американского физика-теоретика, "отца атомной бомбы" Нормана Опенгеймера.
"Очевидно, оккупация уничтожает все на своем пути. От нее нет никакой защиты. Поселения – это абсурдная провокация и, по международным понятиям, они совершенно незаконны. Очевидно, что они не являются частью чьей-либо программы, кто стремится к подлинному мирному процессу", - цитирует его "Гаарец".
Гир отметил, что осуждает любое насилие, и подчеркнул, что израильтяне должны чувствовать себя в безопасности, но и "палестинцы не должны испытывать отчаяние". Также актер вступился за левые организации - Breaking the Silence, Women Wage Peace и J Street, против которых часто выступают израильский премьер-министр Биньямин Нетаниягу и американский президент Дональд Трамп.