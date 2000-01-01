Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Ричард Гир назвал поселения `абсурдной провокацией` | Фото: Kimberly Cecchini/Montclair Film Festival12.03 13:44   MIGnews.com

Ричард Гир назвал поселения "абсурдной провокацией"

Голливудский актер Ричард Гир раскритиковал Израиль за его поселенческую политику на территориях, которые палестинцы присмотрели под свое собственное государство.

Как уже сообщалось, в Еврейское государство он приехал на презентацию байопика "Норман", снятого американским режиссером еврейского происхождения Йосефом Седаром, где Гир исполнил главную роль – американского физика-теоретика, "отца атомной бомбы" Нормана Опенгеймера.

"Очевидно, оккупация уничтожает все на своем пути. От нее нет никакой защиты. Поселения – это абсурдная провокация и, по международным понятиям, они совершенно незаконны. Очевидно, что они не являются частью чьей-либо программы, кто стремится к подлинному мирному процессу", - цитирует его "Гаарец".

Гир отметил, что осуждает любое насилие, и подчеркнул, что израильтяне должны чувствовать себя в безопасности, но и "палестинцы не должны испытывать отчаяние". Также актер вступился за левые организации - Breaking the Silence, Women Wage Peace и J Street, против которых часто выступают израильский премьер-министр Биньямин Нетаниягу и американский президент Дональд Трамп.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:10
Саудовская Аравия депортирует 5 млн. нелегалов
14:09
В Анкаре закрыто посольство Голландии
13:18
Британия выставит Евросоюзу счет на $11 млрд. "за Brexit"
13:10
38-летняя Сарит Хадад впервые беременна
12:21
Рамат-Ган: Эритреец залез в квартиру и спал в ней голым
12:17
Спикер парламента Ирана послал Нетаниягу "учить Тору"
11:39
Сорван теракт в одном из крупнейших ТЦ Германии
11:09
Ричард Гир: Если Биби заключит мир, то какое дело до сигар?
10:20
Германия: Нетаниягу зачислили в семерку полоумных диктаторов
10:11
США. Отказавшегося уходить в отставку прокурора уволили
09:54
Партия Яалона может не преодолеть избирательного барьера
09:32
Закрытый режим в Иудее и Самарии продлен на сутки
09:17
Главный враг Газы - беспрецедентная волна наркомании
08:54
Нидерланды депортировали турецкого министра
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus